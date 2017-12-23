НБА: результаты матчей 23 декабря
Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
"Портленд" - "Денвер" - 85:102 (22:28, 19:24, 25:28, 19:22)
ПТ: Маккаллум - 15, Напьер - 14
ДН: Йокич - 27, Чандлер - 21+11 подборов
"Детройт" - "Нью-Йорк" - 104:101 (25:21, 27:23, 22:31, 30:26)
ДП: Харрис Т. - 24, Драммонд - 18+15 подборов
НН: Порзингис - 29, Кантер - 22+16 подборов
"Орландо" - "Нью-Орлеан" - 97:111 (20:32, 30:28, 22:28, 25:23)
ОМ: Симмонс - 22, Вучевич - 21
НО: Казинс - 26+11 подборов, Холидэй - 24, Дэвис - 20+11 подборов
"Бруклин" - "Вашингтон" - 119:84 (26:23, 27:20 ,35:18, 31:23)
БН: Холлис-Джефферсон - 21+10 подборов, ЛеВерт - 17
ВУ: Убре - 13, Уолл - 10
"Майами" - "Даллас" - 113:101 (32:23, 21:30, 29:20, 31:28)
МХ: Эллингтон - 28, Ричардсон - 24
ДМ: Феррелл - 23, Барнс, Новицки - по 20
"Хьюстон" - "Клипперс" - 128:118 (33:23, 32:29, 20:35, 33:41)
ХР: Харден - 51, Гордон - 28
ЛК: Риверс - 36, Уильямс - 32, Джордан - 15+20 подборов
"Милуоки" - "Шарлотт" - 100:104 (26:23, 26:36, 31:26, 26:19)
МБ: Миддлтон - 28, Адетокунбо - 26, Бледсо - 24+10 передач
ШХ: Уокер - 32, Камински - 16
"Оклахома" - "Атланта" - 120:117 (28:28, 36:22, 18:31, 38:36)
ОС: Уэстбрук - 30+15 передач, Энтони - 24
АХ: Белинелли - 27, Ильясова - 22
"Голден Стэйт" - "Лейкерс" - матч продолжается
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