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НБА: результаты матчей 23 декабря Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Портленд" - "Денвер" - 85:102 (22:28, 19:24, 25:28, 19:22)

ПТ: Маккаллум - 15, Напьер - 14

ДН: Йокич - 27, Чандлер - 21+11 подборов "Детройт" - "Нью-Йорк" - 104:101 (25:21, 27:23, 22:31, 30:26)

ДП: Харрис Т. - 24, Драммонд - 18+15 подборов

НН: Порзингис - 29, Кантер - 22+16 подборов "Орландо" - "Нью-Орлеан" - 97:111 (20:32, 30:28, 22:28, 25:23)

ОМ: Симмонс - 22, Вучевич - 21

НО: Казинс - 26+11 подборов, Холидэй - 24, Дэвис - 20+11 подборов "Бруклин" - "Вашингтон" - 119:84 (26:23, 27:20 ,35:18, 31:23)

БН: Холлис-Джефферсон - 21+10 подборов, ЛеВерт - 17

ВУ: Убре - 13, Уолл - 10 "Майами" - "Даллас" - 113:101 (32:23, 21:30, 29:20, 31:28)

МХ: Эллингтон - 28, Ричардсон - 24

ДМ: Феррелл - 23, Барнс, Новицки - по 20 "Хьюстон" - "Клипперс" - 128:118 (33:23, 32:29, 20:35, 33:41)

ХР: Харден - 51, Гордон - 28

ЛК: Риверс - 36, Уильямс - 32, Джордан - 15+20 подборов "Милуоки" - "Шарлотт" - 100:104 (26:23, 26:36, 31:26, 26:19)

МБ: Миддлтон - 28, Адетокунбо - 26, Бледсо - 24+10 передач

ШХ: Уокер - 32, Камински - 16 "Оклахома" - "Атланта" - 120:117 (28:28, 36:22, 18:31, 38:36)

ОС: Уэстбрук - 30+15 передач, Энтони - 24

АХ: Белинелли - 27, Ильясова - 22 "Голден Стэйт" - "Лейкерс" - матч продолжается

Terrikon

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