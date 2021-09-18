Недавнее обновление Windows 10 может вызвать проблемы с сетевой печатью

На этой неделе Microsoft выпустила очередной обновление в рамках программы Patch Tuesday, содержащее десятки исправлений для поддерживаемых версий Windows 10 и Windows Server. Оказалось, что в некоторых случаях установка этого патча может приводить к нарушению работы функции сетевой печати.

Изображение: Bleeping Computer

Помимо прочего, упомянутое обновление содержит исправление уязвимости диспетчера очереди печати Windows CVE-2021-36958, которая также известна под именем PrintNightmare. Эксплуатация этой уязвимости позволяет осуществить удалённое выполнение кода с системными привилегиями. Поскольку злоумышленники активно используют PrintNightmare для проведения атак, Microsoft стремилась выпустить исправление максимально оперативно.

Однако после установки патча многие пользователи обратили внимание на то, что пропала возможность печати документов через сетевые принтеры. Об этом говорят многочисленные обращения пользователей на портале поддержки Microsoft и других платформах. Согласно имеющимся данным, для исправления уязвимости PrintNightmare Microsoft пришлось внести значительные изменения в работу диспетчера очереди печати и способ установки драйвера сетевой печати. Через несколько дней после выпуска патча становится очевидно, что внесённые изменения приводят к сбоям в работе диспетчера очереди печати.

Microsoft ещё не подтвердила официально наличие проблемы, но, вероятнее всего, это произойдёт в скором времени и разработчикам в итоге придётся выпускать дополнительное исправление, чтобы решить проблему с печатью по сети. В настоящее время исправить ситуацию можно путём удаления недавнего накопительного обновления.



