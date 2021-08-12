Разработчик Norton Antivirus покупает конкурирующую фирму Avast за $8,6 млрд

Объединенная компания будет иметь более 500 млн клиентов.

Американская компания NortonLifeLock Inc. (ранее - Symantec), которая разрабатывает антивирусное программное обеспечение и утилиты под именем Norton, объявила о приобретении конкурирующей фирмы Avast Plc за 8,6 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Объединенная компания будет иметь более 500 млн клиентов.

После завершения сделки генеральный директор NortonLifeLock Винсент Пилетт останется на своей должности, а руководитель Avast Ондржей Влчек получит место в совете директоров NortonLifeLock.

Основанная в Праге компания Avast - пионер так называемого freemium программного обеспечения. Эта модель гарантирует пользователям базовые функции программы, тогда как за деньги можно приобрести дополнительные возможности. К концу 2020 года компания насчитывала 435 миллионов активных пользователей, из которых 16,5 млн оформили платную подписку. В середине июля рыночная капитализация компании составляла более 7 миллиардов долларов.

NortonLifeLock работает по premium-модели, его антивирус продается за деньги и не имеет бесплатной версии.

По словам Пилетта, freemium и premium модели могут успешно сосуществовать в рамках одной компании.

Объединенная компания будет иметь два главных офиса - в Праге, где базируется Avast, и в Темпе, Аризона.

Напомним, что в 2020 году вокруг Avast возник скандал. Выяснилось, что компания годами "сливала" корпорациям персональные данные своих пользователей и зарабатывала на этом миллионы долларов. Это происходило через дочернюю компанию Jumpshot, которая предлагала своим клиентам различные наборы информации.