Windows 10 получила необязательное обновление, в котором исправлено падение FPS в некоторых играх и другие проблемы

Стало известно, что Microsoft приступила к развёртыванию необязательного обновления KB5004296 для программной платформы Windows 10, в котором содержатся исправления ряда известных проблем и багов. Установить этот пакет через «Центр обновлений Windows» или путём загрузки автономного установщика могут пользователи устройств, работающих под управлением Windows 10 (21H1), Windows 10 (20H2) и Windows 10 (2004).

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Наиболее заметное изменение в KB5004296 связано с исправлением бага, который приводил к снижению частоты кадров и общей производительности в играх. Эта проблема появилась несколько месяцев назад и затрагивает только часть пользователей операционной системы. Представленный патч станет частью августовского обновления в рамках программ Patch Tuesday, но, если вы сталкиваетесь с проблемами снижения производительности в играх, то решить их можно уже сейчас.

Ещё разработчики исправили проблему с режимами питания, из-за которой в некоторых случаях режимы «Сбалансированный» и «Высокая производительность» могли работать некорректно. Также решены проблемы, связанные с невозможностью запуска некоторых игр и вводом текста с помощью редактора методов ввода (IME). Устранён баг, из-за которого Windows в некоторых случаях не определяла подключение к интернету при использовании VPN-соединения. Исправлена проблема, приводившая к проблемам с печатью документов при использовании для аутентификации в системе смарт-карт. Есть и менее заметные исправления, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте Microsoft .

Поскольку KB5004296 является необязательным обновлением, оно не будет загружаться на компьютеры пользователей автоматически. Для его установки потребуется воспользоваться «Центром обновлений Windows» или скачать автономный установщик.



