Windows 10 получила необязательное обновление, в котором исправлено падение FPS в некоторых играх и другие проблемы
Стало известно, что Microsoft приступила к развёртыванию необязательного обновления KB5004296 для программной платформы Windows 10, в котором содержатся исправления ряда известных проблем и багов. Установить этот пакет через «Центр обновлений Windows» или путём загрузки автономного установщика могут пользователи устройств, работающих под управлением Windows 10 (21H1), Windows 10 (20H2) и Windows 10 (2004).
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Наиболее заметное изменение в KB5004296 связано с исправлением бага, который приводил к снижению частоты кадров и общей производительности в играх. Эта проблема появилась несколько месяцев назад и затрагивает только часть пользователей операционной системы. Представленный патч станет частью августовского обновления в рамках программ Patch Tuesday, но, если вы сталкиваетесь с проблемами снижения производительности в играх, то решить их можно уже сейчас.
Ещё разработчики исправили проблему с режимами питания, из-за которой в некоторых случаях режимы «Сбалансированный» и «Высокая производительность» могли работать некорректно. Также решены проблемы, связанные с невозможностью запуска некоторых игр и вводом текста с помощью редактора методов ввода (IME). Устранён баг, из-за которого Windows в некоторых случаях не определяла подключение к интернету при использовании VPN-соединения. Исправлена проблема, приводившая к проблемам с печатью документов при использовании для аутентификации в системе смарт-карт. Есть и менее заметные исправления, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте Microsoft.
Поскольку KB5004296 является необязательным обновлением, оно не будет загружаться на компьютеры пользователей автоматически. Для его установки потребуется воспользоваться «Центром обновлений Windows» или скачать автономный установщик.