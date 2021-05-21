Google Chrome изменил систему паролей для потребителей

Google разработал новую систему безопасности своих пользователей. Теперь всем, кто использует браузер Chrome , будут приходить специальные уведомления о смене пароля в тех случаях, когда пользователю будет угрожать утечка данных.

Если пользователь применяет один и тот же пароль на различных сайтах, то в таком случае утечка с одного ресурса раскрывает все пароли сразу. Таким образом придется переходить на каждый сайт, где установлен пароль, и менять его. Но оно того стоит.

Проигнорировать требование системы сменить пароль больше не получится. В следующий раз, когда пользователь увидит уведомление о компрометации пароля, ему сразу будет предложена кнопка с надписью "Изменить пароль". После её нажатия Chrome перейдёт на соответствующий сайт и поможет изменить пароль. Это можно будет сделать как вручную, так и с помощью Google Assistant.