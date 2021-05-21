Google Chrome изменил систему паролей для потребителей

Google разработал новую систему безопасности своих пользователей. Теперь всем, кто использует браузер Chrome, будут приходить специальные уведомления о смене пароля в тех случаях, когда пользователю будет угрожать утечка данных.

Chrome ввёл нововведение для пользователей: нужно сменить все пароли

Если пользователь применяет один и тот же пароль на различных сайтах, то в таком случае утечка с одного ресурса раскрывает все пароли сразу. Таким образом придется переходить на каждый сайт, где установлен пароль, и менять его. Но оно того стоит.

Проигнорировать требование системы сменить пароль больше не получится. В следующий раз, когда пользователь увидит уведомление о компрометации пароля, ему сразу будет предложена кнопка с надписью "Изменить пароль". После её нажатия Chrome перейдёт на соответствующий сайт и поможет изменить пароль. Это можно будет сделать как вручную, так и с помощью Google Assistant.

Chrome ввёл нововведение для пользователей: нужно сменить все пароли

Новая функция привязки пароля в Google Chrome основана на Duplex on the Web. Это система, похожая на ту, которая позволяет осуществлять резервирование от имени пользователя. Система позволяет Google Assistant выполнять рутинные задачи за человека. Данная функция пока что доступна в Chrome для Android-устройств в США, но в ближайшие месяцы она станет доступна и для пользователей в других странах.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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