Обновление Windows 10 вызвало сбои в работе аудиосистем 5.1

Выпущенное в конце марта обновление KB5000842 для Windows 10 принесло целый ряд проблем, сообщают пользователи. По словам некоторых, его установка вызывает больше проблем, чем оно устраняет. В их числе — нарушение работы многоканальных аудиосистем.

Источник изображений: Neowin

По данным Microsoft , указанное обновление решало ряд вопросов — от недочётов в работе с HDR-дисплеями до проблем с воспроизведением видео, получением административных прав детскими аккаунтами и т. п. Позже появились сведения о том, что KB5000842 совместно с KB5001330 негативно влияют на производительность компьютеров в играх. Последние же сообщения свидетельствуют о том, что с этими обновлениями при воспроизведение многоканального аудио 5.1 «с определёнными настройками» появляются посторонние высокочастотные звуки.

О проблеме, как ни странно, сообщает сама Microsoft . По данным компании, неприятности возникли у владельцев пользовательских версий Windows 10 20H2 и 2004. Посторонние звуки отсутствуют при воспроизведении аудио в стереорежиме.

Разработчики ОС выпустили два варианта временного решения проблемы:

Воспроизводить видео или звук в потоковом режиме в браузере или альтернативном приложении для воспроизведения, не затронутом поломкой;

Нажатием правой кнопки мыши на иконку громкости в правом нижнем углу экрана вызвать меню с вкладкой «Пространственный звук (выключить)» и, нажав на неё, выбрать одну из доступных опций.

В Microsoft сообщают, что уже работают над решением вопроса, но конкретное время устранения проблемы будет названо позже или, возможно, сразу после ликвидации недочёта.



