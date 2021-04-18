Google Chrome подключил новый инструмент

Google Chrome получил новую опцию, которую оценят любители видео. С помощью нового инструмента пользователи могут управлять воспроизведением роликов, не отвлекаясь от других занятий.

Встроенный инструмент для управления воспроизведением онлайн-видео появится после обновления Google Chrome . Пользователи получат возможность быстро запустить, приостановить или переключить видеоролик, а также перемотать его вперёд или назад даже в соседней вкладке, если видеоряд воспроизводится на фоне. Такая функция особенно удобна для прослушивания музыкальных клипов или подкастов во время работы в браузере.

Многие сейчас работают онлайн и параллельно слушают музыку. Обновление Google Chrome работает с сервисом YouTube, но в дальнейшем список поддерживаемых сайтов будет расширен. После предыдущего обновления в Chrome больше не исчезают группы вкладок при закрытии браузера. Для людей, которые работают со многими источниками стало очень удобно, что все данные сохраняются, если случайно закрыть Chrome .