Google Chrome подключил новый инструмент
Google Chrome получил новую опцию, которую оценят любители видео. С помощью нового инструмента пользователи могут управлять воспроизведением роликов, не отвлекаясь от других занятий.
Встроенный инструмент для управления воспроизведением онлайн-видео появится после обновления Google Chrome. Пользователи получат возможность быстро запустить, приостановить или переключить видеоролик, а также перемотать его вперёд или назад даже в соседней вкладке, если видеоряд воспроизводится на фоне. Такая функция особенно удобна для прослушивания музыкальных клипов или подкастов во время работы в браузере.
Многие сейчас работают онлайн и параллельно слушают музыку. Обновление Google Chrome работает с сервисом YouTube, но в дальнейшем список поддерживаемых сайтов будет расширен. После предыдущего обновления в Chrome больше не исчезают группы вкладок при закрытии браузера. Для людей, которые работают со многими источниками стало очень удобно, что все данные сохраняются, если случайно закрыть Chrome.
Не все пользователи знают о том, что благодаря функции Live Caption браузер Google Chrome умеет распознавать речь в любом медиаконтенте и добавлять к нему субтитры в режиме реального времени. Субтитры пока доступны только на английском языке. Данный инструмент может быть полезен для людей с нарушениями слуха, тех, кто изучает иностранный язык, а также пользователей, у которых в данный момент нет наушников, а слушать контент на громкую связь они не могут.