Google выиграл у Oracle громкое патентное дело о копировании кода Java

Верховный суд США принял сторону Google.

Google выиграл у Oracle громкое патентное дело о копировании кода Java
Верховний суд США
Фото: insidehighered.com

Верховный суд США шестью голосами против двух поддержал Google в патентном споре с компанией Oracle.

В течение 10 лет судебной тяжбы Oracle пыталась доказать, что Google украл тысячи строк кода Java, встроив ее поддержку в операционную систему Android без официального лицензирования. В понедельник, 5 апреля, суд решил, что копирование кода не нарушило закон об авторском праве.

Oracle начала судиться с Google в 2010 году. В 2016 году суд присяжных в Сан-Франциско признал законным право компании Google на использование кода Java в Android, но апелляционный суд принял сторону Oracle.

Верховный суд США решил, что в действиях Google не было ничего плохого, а частичное копирование кода Java было добросовестным использованием.

Старший вице-президент Google по международным отношениям Кент Уокер назвал решение Верховного суда победой для пользователей, совместимости программного обеспечения и компьютерных технологий. "Это решение дает юридическую уверенность следующим поколениям разработчиков, чьи новые продукты и услуги будут полезными для потребителей", - цитирует его Axios.

В то же время пресс-секретарь Oracle Дебора Геллингер выразила сожаление по поводу решения судей. "Платформа Google стала больше, а ее позиция на рынке укрепилась. Барьеры для входа на рынок стали выше, а возможности для конкуренции уменьшились. Они украли Java и десять лет таскались по судам, как это может делать только монополист. Именно поэтому регуляторы во всем мире и в США изучают методы ведения бизнеса Google", - сказала она.

Java была разработана компанией Sun Microsystems и вышла на рынок в 1995 году. В 2009 году Oracle поглотила Sun Microsystems.

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Google выиграл у Oracle громкое патентное дело о копировании кода JavaGoogle выиграл у Oracle громкое патентное дело о копировании кода Java
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