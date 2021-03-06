Google упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела Experiments

Google решила упростить тестирование новых функций для пользователей фирменного браузера Chrome. В программе появилась новая панель Experiments, которая предоставляет доступ к функциям, находящимся в разработке. Для доступа к ней достаточно одного клика.

Google упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела Experiments

9to5google.com

Между списком расширений и иконкой пользовательского профиля появится новая иконка в виде пробирки. После нажатия на него пользователь получит доступ к списку экспериментальных функций, о которых команда Chrome хочет получить побольше отзывов на этапе разработки. В данный момент он включает список для чтения, поиск по вкладкам и прокрутку вкладок, которая позволяет прокручивать строку вкладок, когда она заполнена. Для каждой функции доступно пояснение, а также кнопка «Отправить отзыв». По сути, пункт «Experiments» представляет собой более интуитивно понятный интерфейс страницы #chrome#://flags.

Google упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела Experiments

9to5google.com

Благодаря такому нововведению пользователи смогут на ранних этапах опробовать наиболее интересные грядущие функции Chrome, не рискуя при этом нарушить работоспособность браузера необдуманными действиями. Раздел Experiments уже доступен в Chrome 91 на канале Canary и вскоре появится на каналах Dev и Beta.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Google упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела ExperimentsGoogle упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела Experiments
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