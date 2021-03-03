Google выпустила браузер Chrome 89 с поиском по вкладкам, обновлёнными пользовательскими профилями и списками для чтения

Сегодня Google начала развёртывание браузера Chrome 89 для Android, macOS, Windows и Linux. Новая версия обозревателя получила массу улучшений, которые касаются как функциональности, так и внешнего вида интерфейса. Пользователям Chrome 89 теперь доступны такие возможности, как список для чтения, поиск по вкладкам и многое другое.

Google выпустила браузер Chrome 89 с поиском по вкладкам, обновлёнными пользовательскими профилями и списками для чтения

9to5google.com

Среди нововведений стоит отметить изменение интерфейса для работы с учётными записями пользователей. Обновлённый дизайн доступен как при работе с выпадающим меню, появляющимся при нажатии на аватар пользователя, так и при первой настройке браузера или добавлении нового пользователя. Стоит отметить, что это изменение доступно только тем, кто использует Chrome на компьютере.

Google выпустила браузер Chrome 89 с поиском по вкладкам, обновлёнными пользовательскими профилями и списками для чтения

9to5google.com

Кроме того, в Chrome 89 появился список для чтения, для доступа к которому необходимо нажать на иконку в виде звёздочки в адресной строке. Выпадающее меню теперь предложить не только создать закладку, но и добавить открытый сайт в список для чтения. Он разбит на два раздела: «Прочитанные» и «Непрочитанные». Функциональность выпадающего списка позволяет удалить из него страницы, в хранении которых больше нет потребности, а также отметить элементы списка как прочитанные.

Google выпустила браузер Chrome 89 с поиском по вкладкам, обновлёнными пользовательскими профилями и списками для чтения

9to5google.com

Также стоит отметить, что теперь пользователям Chrome доступна функция поиска по вкладкам, для вызова которой можно воспользоваться новым значком, который расположился в правом верхнем углу окна браузера. По мере ввода ключевого слова для поиска, выпадающий список, содержащий до пяти объектов, будет отображать наиболее подходящие результаты.

Google выпустила браузер Chrome 89 с поиском по вкладкам, обновлёнными пользовательскими профилями и списками для чтения

9to5google.com

Кроме того, Chrome 89 отличается от предыдущих версий менее навязчивыми запросами на показ уведомлений сайтами. Следует отметить и наличие новых API, которые позволяют браузеру напрямую взаимодействовать с таким оборудованием, как 3D-принтеры и многое другое. В Chrome для Android появилась функция Web NFC, позволяющая сайтам считывать и записывать NFC-теги. Также стоит отметить, что в Chrome 89 для Windows прекращена поддержка процессоров, которые не совместимы с набором инструкций SSE3. При попытке установить браузер на машины с такими чипами пользователи увидят сообщение об ошибке.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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