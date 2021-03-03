Google выпустила браузер Chrome 89 с поиском по вкладкам, обновлёнными пользовательскими профилями и списками для чтения

Сегодня Google начала развёртывание браузера Chrome 89 для Android, macOS, Windows и Linux. Новая версия обозревателя получила массу улучшений, которые касаются как функциональности, так и внешнего вида интерфейса. Пользователям Chrome 89 теперь доступны такие возможности, как список для чтения, поиск по вкладкам и многое другое.

9to5google.com

Среди нововведений стоит отметить изменение интерфейса для работы с учётными записями пользователей. Обновлённый дизайн доступен как при работе с выпадающим меню, появляющимся при нажатии на аватар пользователя, так и при первой настройке браузера или добавлении нового пользователя. Стоит отметить, что это изменение доступно только тем, кто использует Chrome на компьютере.

9to5google.com

Кроме того, в Chrome 89 появился список для чтения, для доступа к которому необходимо нажать на иконку в виде звёздочки в адресной строке. Выпадающее меню теперь предложить не только создать закладку, но и добавить открытый сайт в список для чтения. Он разбит на два раздела: «Прочитанные» и «Непрочитанные». Функциональность выпадающего списка позволяет удалить из него страницы, в хранении которых больше нет потребности, а также отметить элементы списка как прочитанные.

9to5google.com

Также стоит отметить, что теперь пользователям Chrome доступна функция поиска по вкладкам, для вызова которой можно воспользоваться новым значком, который расположился в правом верхнем углу окна браузера. По мере ввода ключевого слова для поиска, выпадающий список, содержащий до пяти объектов, будет отображать наиболее подходящие результаты.

9to5google.com

Кроме того, Chrome 89 отличается от предыдущих версий менее навязчивыми запросами на показ уведомлений сайтами. Следует отметить и наличие новых API, которые позволяют браузеру напрямую взаимодействовать с таким оборудованием, как 3D-принтеры и многое другое. В Chrome для Android появилась функция Web NFC , позволяющая сайтам считывать и записывать NFC-теги. Также стоит отметить, что в Chrome 89 для Windows прекращена поддержка процессоров, которые не совместимы с набором инструкций SSE3. При попытке установить браузер на машины с такими чипами пользователи увидят сообщение об ошибке.



