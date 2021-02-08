Google уберёт из Chrome 89 поддержку некоторых старых процессоров

Google уберёт из Chrome 89 поддержку некоторых старых процессоров

В документе поддержки браузера Chrome компания Google сообщила, что скоро он лишится поддержки некоторых действительно устаревших процессоров. Сообщается, что с версии 89 веб-обозреватель лишится совместимости с чипами, не поддерживающими инструкции SSE3. Стоит отметить, что для запуска Windows 10 достаточно поддержки SSE2.

О том, что поддержка устаревших чипов скоро прекратится, Google начала напоминать в Chrome 87, при условии запуска браузера на машине с процессором, лишённым поддержки инструкций SSE3. Заметим, что речь идёт о действительно старых чипах, таких как Intel Atom первого поколения и Celeron M, которые выпускались до 2005 года. На этих устройствах, начиная с Chrome 89, установщик браузера больше не будет функционировать, а при попытке запуска Portable-версии будет отображаться сообщение об ошибке. Владельцам машин, основанных на Core 2 Duo, пока беспокоиться не стоит.

Google уберёт из Chrome 89 поддержку некоторых старых процессоров

mspoweruser.com

Ожидается, что это изменение коснётся только Windows, поскольку большинство других операционных систем, для которых доступен браузер, запускаются только на x64-процессорах, которые имеют поддержку SSE3. Google не объяснила своё решение об отказе от старых платформ, однако предполагается, что это позволит повысить производительность новых версий браузера. Предполагается, что поддержки старых процессоров лишится и Microsoft Edge, основанный на Chromium.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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