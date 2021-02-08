Google уберёт из Chrome 89 поддержку некоторых старых процессоров

В документе поддержки браузера Chrome компания Google сообщила, что скоро он лишится поддержки некоторых действительно устаревших процессоров. Сообщается, что с версии 89 веб-обозреватель лишится совместимости с чипами, не поддерживающими инструкции SSE3. Стоит отметить, что для запуска Windows 10 достаточно поддержки SSE2.

О том, что поддержка устаревших чипов скоро прекратится, Google начала напоминать в Chrome 87, при условии запуска браузера на машине с процессором, лишённым поддержки инструкций SSE3. Заметим, что речь идёт о действительно старых чипах, таких как Intel Atom первого поколения и Celeron M, которые выпускались до 2005 года. На этих устройствах, начиная с Chrome 89, установщик браузера больше не будет функционировать, а при попытке запуска Portable-версии будет отображаться сообщение об ошибке. Владельцам машин, основанных на Core 2 Duo, пока беспокоиться не стоит.

mspoweruser.com

Ожидается, что это изменение коснётся только Windows, поскольку большинство других операционных систем, для которых доступен браузер, запускаются только на x64-процессорах, которые имеют поддержку SSE3. Google не объяснила своё решение об отказе от старых платформ, однако предполагается, что это позволит повысить производительность новых версий браузера. Предполагается, что поддержки старых процессоров лишится и Microsoft Edge, основанный на Chromium.



