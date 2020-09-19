Следующее крупное обновление Windows 10 почти готово к релизу: быстрая установка, переделанный «Пуск» и новый Edge

Разработчики из Microsoft продолжают готовиться к запуску осеннего обновления Windows 10 October 2020 Update (20H2). Сегодня была выпущена предрелизная сборка Windows 10 под номером 19042.508 (KB4571756). Она уже доступна участникам инсайдерской программы на канале Release Preview, который является последним этапом тестирования обновления перед началом его массового распространения.

Очевидно, что запуск Windows 10 (20H2) не за горами и разработчики не планируют добавлять новые функции и вносить существенные изменения, поэтому уже сейчас известно, какие именно функции и нововведения ждут пользователей после загрузки обновления.

Быстрая установка

Прежде всего стоит сказать, что для пользователей, которые перешли на Windows 10 (2004) и своевременно устанавливают накопительные обновления, установка 20H2 будет очень быстрой. Всё дело в том, что новые функции уже доставлены в систему вместе с накопительными обновлениями, но находятся в отключенном состоянии. В процессе установки Windows 10 October 2020 Update произойдёт их активации, что отнимет минимум времени. Фактически, осеннее обновление не принесёт каких-либо новых функций и существенных изменений, а лишь активирует уже имеющиеся в системе возможности и внесёт общие исправления, направленные на повышение стабильности работы ОС.

Обновлённое меню «Пуск»

Следующее изменение касается меню «Пуск», дизайн которого был переработан. В текущей и предыдущих версиях Windows 10, независимо от выбранной темы, в качестве фона для отдельных плиток использовались акцентные цвета. Теперь же этот параметр удалён и в новой версии ОС плитки становятся светлее и прозрачнее, что делает их внешний вид более современным. Свежий вид придают и новые значки в духе Fluent Design в меню «Пуск» и на панели задач для многих элементов. Функционально здесь ничего не поменялось, все изменения носят визуальный характер.

Новый браузер Edge

Одно из самых значительных изменений — это принудительная установка нового браузера Microsoft Edge на базе Chromium. Разработчики представили его в начале года и с тех пор активно продвигают, а после загрузки Windows 10 (20H2) новый Edge будет установлен автоматически. Примечательно, что теперь Edge нельзя будет удалить из системы с помощью стандартных средств (Microsoft объясняет это тем, что браузер тесно связан с другими компонентами ОС). Кроме того, разработчики расширили возможности управления вкладками с помощью сочетания клавиш Alt + Tab (работает только в новом Edge).

Также была добавлена возможность получения быстрого доступа к вкладкам Edge, которые закреплены на панели задач. Теперь при клике по закреплённому на панели задач сайту пользователь будет видеть все открытые для него вкладки в каждом из запущенных окон Edge. Ещё одно изменение, касающееся панели задач, будет полезно при создании новых учётных записей Windows, поскольку с его помощью пользователи смогут осуществлять более персонализированную настройку при первом входе в систему.

Разработчики предоставили больше возможностей настройки при переключении из планшетного режима (актуально для устройств 2-в-1). Есть и другие, менее заметные улучшения и исправления, которые будут доставлены пользователям вместе с Windows 10 (20H2). Предполагается, что широкому кругу пользователей Windows 10 October 2020 Update станет доступна в ближайшие несколько недель.



