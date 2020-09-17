Состоялся релиз предварительной сборки Windows 10 под номером 20215

Корпорация Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 10 под номером 20215, которая уже доступна инсайдерам в раннем доступе (Dev Channel). В новой сборке реализована поддержка тёмной темы в поиске по ОС, а также внесены общие исправления и улучшения, направленные на повышение стабильности работы программной платформы.

Что касается внесённых изменений, заметных для пользователей, то следует выделить поддержку тёмной темы для окна поиска на панели задач Windows 10. Это нововведение применяется автоматически, если активирована общесистемная тёмная тема. Очевидно, что добавление поддержки тёмной темы в поиск обусловлено модными тенденциями, поскольку за последнее время этот режим появился во многих популярных настольных и мобильных приложениях. Кроме того, такой подход, возможно, поможет снизить нагрузку на глаза пользователя при переходе от меню «Пуск» к поиску.

Что касается исправлений, то были устранены ошибки, приводящие к зависанию приложения Windows Security, а также сбоям в его работе, которые возникали при переходе на страницу исключений. Ещё разработчики устранили ошибку, из-за которой использование созданной до обновления Microsoft Edge точки восстановления могло приводить к сбоям в работе браузера после завершения восстановления системы. Решена проблема, влиявшая на стабильность работы системы голосового ввода. Исправлена ошибка, из-за которой на некоторых устройствах с Windows 10 в меню «Пуск» не отображалось оповещение о необходимости перезагрузки системы для установки обновлений, а запланированные рестарты отменялись.

Разработчики также внесли ряд менее заметных изменений и опубликовали список известных проблем, над решением которых Microsoft трудится в настоящее время. Ознакомиться со всеми исправлениями и известными проблемами можно в блоге разработчиков.



