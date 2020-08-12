Google решила повременить с закрытием проекта Chrome Apps

Google решила повременить с закрытием проекта Chrome Apps

В январе этого года Google сообщила о своём намерении отказаться от поддержки приложений Chrome Apps. С марта этого года планировалось прекратить приём новых продуктов в магазин Chrome Web Store, а до конца года — полностью прекратить их поддержку на платформах Windows, Linux и macOS. На днях компания пересмотрела своё решение и продлила поддержку Chrome Apps на более продолжительный срок.

Приложения Chrome Apps реализованы с использованием HTML5, CSS, JavaScript и обеспечивают полноценные возможности, сравнимые с традиционными программными решениями.

В понедельник Google в своем блоге сообщила, что продлевает поддержку приложений Chrome на более долгий срок. Для обычных пользователей Windows, Linux и macOS поддержка продлена до июня 2021 года, а для корпоративных клиентов она будет продолжаться до июня 2022 года. Пользователи операционной системы Chrome OS в независимости от уровня аккаунта получат поддержку до июня 2022 года.

Google также пояснила, что разработчики приложений смогут добавлять в магазин Chrome Web Store новые и обновлять уже существующие приложения в течение двух ближайших лет. Однако к июню 2022 года платформа будет полностью выведена из эксплуатации.

«Chrome Web Store прекратит приём новых и обновлённых частных и неактуальных Chrome-приложений. Прекратится поддержка Chrome Apps, NaCl, PNaCl и PPAPI для всех платформ», — отмечается в блоге компании.

Также Google сообщила, что изменения относятся только к Chrome Apps. Компания продолжит поддержку привычных расширений (Chrome Extensions) для браузера Chrome.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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