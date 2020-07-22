Выход Windows 10X перенесли из-за проблем совместимости

Столь значительная задержка выхода новой операционной системы, которую ждали уже в этом году, вызвана пандемией коронавируса. «Мир изменился с октября прошлого года, когда мы поделились своим видением новой категории устройств с двумя экранами для Windows», — сказал руководитель Surface и Windows Панос Панай.

Сегодня компания Microsoft вынуждена менять многие свои продукты, чтобы с их помощью было удобнее работать удаленно. Планы Microsoft в отношении традиционных приложений win32 в Windows 10X тоже были пересмотрены. Все это требует дополнительного времени на разработку ОС. Кроме того, возникли проблемы с производительностью приложений win32 в Windows 10X, а также проблемы их совместимости с более сложными приложениями, которые интегрируются в операционную систему.

Microsoft также работает над улучшениями пользовательского интерфейса Windows 10, которые, например, уже появились в меню «Пуск», а также над новыми иконками программ и приложений.



