Выход Windows 10X перенесли из-за проблем совместимости

Выход Windows 10X перенесли из-за проблем совместимости

Столь значительная задержка выхода новой операционной системы, которую ждали уже в этом году, вызвана пандемией коронавируса. «Мир изменился с октября прошлого года, когда мы поделились своим видением новой категории устройств с двумя экранами для Windows», — сказал руководитель Surface и Windows Панос Панай.

Сегодня компания Microsoft вынуждена менять многие свои продукты, чтобы с их помощью было удобнее работать удаленно. Планы Microsoft в отношении традиционных приложений win32 в Windows 10X тоже были пересмотрены. Все это требует дополнительного времени на разработку ОС. Кроме того, возникли проблемы с производительностью приложений win32 в Windows 10X, а также проблемы их совместимости с более сложными приложениями, которые интегрируются в операционную систему.

Microsoft также работает над улучшениями пользовательского интерфейса Windows 10, которые, например, уже появились в меню «Пуск», а также над новыми иконками программ и приложений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В 2021 году появится Windows, работающая на ПК прямо из облакаВ 2021 году появится Windows, работающая на ПК прямо из облака
Adobe привлекла ведущего разработчика камер Pixel для создания собственного приложения для фотосъёмкиAdobe привлекла ведущего разработчика камер Pixel для создания собственного приложения для фотосъёмки
Выход Windows 10X перенесли из-за проблем совместимостиВыход Windows 10X перенесли из-за проблем совместимости
Блок рекламы


Похожие новости
В 2021 году появится Windows, работающая на ПК прямо из облакаВ 2021 году появится Windows, работающая на ПК прямо из облака
У Windows снова проблемы с обновлениями: отключаются дисплеиУ Windows снова проблемы с обновлениями: отключаются дисплеи
В Windows обнаружена новая критическая уязвимостьВ Windows обнаружена новая критическая уязвимость
Материнские платы Gigabyte и Windows 10 столкнулись с «проблемой 3000 года»Материнские платы Gigabyte и Windows 10 столкнулись с «проблемой 3000 года»
Microsoft отозвал обновление безопасности для Windows 10Microsoft отозвал обновление безопасности для Windows 10
Windows 7 отказалась выключаться и перезагружатьсяWindows 7 отказалась выключаться и перезагружаться
Microsoft прекратил поддержку Windows 7Microsoft прекратил поддержку Windows 7
В Windows 10 стал доступен визуальный поискВ Windows 10 стал доступен визуальный поиск
Microsoft представила дизайн нового логотипа Windows и обновленных иконок приложенийMicrosoft представила дизайн нового логотипа Windows и обновленных иконок приложений
iTunes открыл путь для вирусов на WindowsiTunes открыл путь для вирусов на Windows
Последние новости
Подгружаем последние новости