Верховный суд США рассмотрит иск Oracle к Google

Верховный суд США объявил о намерении рассмотреть спор между технологическими гигантами Oracle и Google по делу, способному вылиться в штрафы в миллиарды долларов.

Речь идёт о старых разбирательствах, которые тянутся не один год. Ещё в 2010 году Oracle впервые обратилась в суд, заявив, что Google скопировала 11 500 строк кода языка программирования Java и использовала их в программной платформе Android, которая в настоящее время является самой популярной мобильной ОС.

В рамках многолетних разбирательств Google выиграла несколько дел в нижестоящих судах, но проиграла в Апелляционном суде США , который вынес решение в пользу Oracle в 2018 году. Стоит отметить, что в прошлом Oracle заявляла, что Google должна возместить убытки в размере $9 млрд, но до официально назначенных штрафов пока дело не доходило.

Напомним, язык программирования Java был разработан компанией Sun Microsystems, которая стала частью Oracle в рамках сделки на сумму в $7,4 млрд в 2010 году. В основе юридических споров по данному делу лежит трактовка того, код какого характера использовала Google . В Google говорили о том, что код по существу был функциональным элементом. В Oracle уверены, что используемый код является частью интерфейса прикладного программирования Java, из-за чего он считается креативным продуктом, использование которого без лицензии является нарушением авторских прав.



