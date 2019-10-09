Приложение по обучению программированию Grasshopper от Google стало доступно для десктопов
Google объявил, что игровое приложение по обучению программированию
Мобильные приложения Grasshopper для iOS и Android были выпущены в апреле 2018 года. Согласно Google, с тех пор их скачали более двух миллионов пользователей.
При этом большой экран и доступ к клавиатуре делают изучение программирования на десктопах более комфортным, чем на мобильных устройствах.
Google также добавил два новых класса в Grasshopper в дополнение к «основам», которые включают такие понятия, как функции, переменные и строки. Using a Code Editor (использование редактора кода) и Intro to Webpages (введение в веб-страницы) – позволят изучить не только основы JavaScript, но также HTML и CSS.
Новые курсы были разработаны специально для настольных ПК и ноутбуков.
После завершения всех курсов пользователи смогут создать простую веб-страницу и начать обучение на более сложных курсах на других платформах. Например, таких как
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09.10.2019 22:22