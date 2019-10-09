Приложение по обучению программированию Grasshopper от Google стало доступно для десктопов

Google объявил, что игровое приложение по обучению программированию Grasshopper теперь также доступно на десктопах – в форме веб-приложения.

Мобильные приложения Grasshopper для iOS и Android были выпущены в апреле 2018 года. Согласно Google , с тех пор их скачали более двух миллионов пользователей.

При этом большой экран и доступ к клавиатуре делают изучение программирования на десктопах более комфортным, чем на мобильных устройствах.

Google также добавил два новых класса в Grasshopper в дополнение к «основам», которые включают такие понятия, как функции, переменные и строки. Using a Code Editor (использование редактора кода) и Intro to Webpages (введение в веб-страницы) – позволят изучить не только основы JavaScript, но также HTML и CSS.

Новые курсы были разработаны специально для настольных ПК и ноутбуков.