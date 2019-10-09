Приложение по обучению программированию Grasshopper от Google стало доступно для десктопов

Google объявил, что игровое приложение по обучению программированию Grasshopper теперь также доступно на десктопах – в форме веб-приложения.

Мобильные приложения Grasshopper для iOS и Android были выпущены в апреле 2018 года. Согласно Google, с тех пор их скачали более двух миллионов пользователей.

При этом большой экран и доступ к клавиатуре делают изучение программирования на десктопах более комфортным, чем на мобильных устройствах.

Google также добавил два новых класса в Grasshopper в дополнение к «основам», которые включают такие понятия, как функции, переменные и строки. Using a Code Editor (использование редактора кода) и Intro to Webpages (введение в веб-страницы) – позволят изучить не только основы JavaScript, но также HTML и CSS.

Новые курсы были разработаны специально для настольных ПК и ноутбуков.

После завершения всех курсов пользователи смогут создать простую веб-страницу и начать обучение на более сложных курсах на других платформах. Например, таких как Codecademy.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Скоро выйдет macOS Catalina. Почему не стоит сразу обновлятьсяСкоро выйдет macOS Catalina. Почему не стоит сразу обновляться
Google Chrome будет блокировать весь смешанный контентGoogle Chrome будет блокировать весь смешанный контент
Opera получила встроенную защиту от отслеживанияOpera получила встроенную защиту от отслеживания
Вышла macOS Catalina. iTunes больше нет и другие измененияВышла macOS Catalina. iTunes больше нет и другие изменения
Приложение по обучению программированию Grasshopper от Google стало доступно для десктоповПриложение по обучению программированию Grasshopper от Google стало доступно для десктопов
Блок рекламы


Похожие новости
Google Chrome будет блокировать весь смешанный контентGoogle Chrome будет блокировать весь смешанный контент
В Google Chrome теперь можно отправлять веб-страницы на другие устройстваВ Google Chrome теперь можно отправлять веб-страницы на другие устройства
Google забанит расширения для Chrome, которые собирают много данных об активности пользователей
Google закроет лазейку в Chrome, позволяющую определять включенный режим инкогнитоGoogle закроет лазейку в Chrome, позволяющую определять включенный режим инкогнито
Google увеличил размер выплат за уязвимости, найденные в ChromeGoogle увеличил размер выплат за уязвимости, найденные в Chrome
Google: мы не собираемся «убивать» расширения для блокировки рекламы в ChromeGoogle: мы не собираемся «убивать» расширения для блокировки рекламы в Chrome
В Google Chrome теперь можно переопределять геолокацию для тестирования сайтовВ Google Chrome теперь можно переопределять геолокацию для тестирования сайтов
Google ограничит работу расширений для блокировки рекламы в ChromeGoogle ограничит работу расширений для блокировки рекламы в Chrome
Google, Apple, Microsoft и Mozilla отвоевали HTML и DOM у W3CGoogle, Apple, Microsoft и Mozilla отвоевали HTML и DOM у W3C
Google наделила хромбуки поддержкой LinuxGoogle наделила хромбуки поддержкой Linux
Последние новости
Подгружаем последние новости