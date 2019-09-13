В Google Chrome теперь можно отправлять веб-страницы на другие устройства

На этой неделе Google приступил к запуску Chrome 77 на Windows, Mac, iOS и Android. Одним из нововведений в этой версии стала возможность отправки веб-страниц на другое устройство пользователя.

Чтобы отправить страницу с десктопа, нужно кликнуть правой кнопкой мыши по нужной вкладке, найти пункт «Отправка на свои устройства» и выбрать нужный вариант.

На мобильном устройстве нужно открыть меню в виде трёх точек в правом верхнем углу экрана, найти пункт «Поделиться…», а затем – «Отправка на свои устройства».





Хотя пользователи по-прежнему могут видеть открытые вкладки по разным устройствам в разделе «История», новая функция более удобна для тех случаев, когда нужно, например, переслать страницу со смартфона на ноутбук или ПК.