Windows 10 реализует переустановку системы из облака

В Windows 10 появится возможность переустановки системы из облачного хранилища. Локальная копия на диске или флешке будет не нужна.

Как сообщается в блоге Microsoft , возможность будет введена по просьбам тех пользователей, которые предпочли бы использовать для переустановки Windows высокоскоростное подключение к интернету.

Чтобы запустить переустановку из облака, нужно перейти в «Параметры» – «Обновление и безопасность» – «Восстановление».

В результате переустановки из облака все пользовательские приложения и настройки будут удалены. Однако у пользователя будет возможность сохранить личные файлы.

При установке Windows из облака будет загружено не менее 2,86 Гб установочных файлов, поэтому для успешного завершения процесса нужно будет постоянное подключение к интернету.

Пока новая функция доступна только в версии Insider Preview.

Напомним, 13 августа Microsoft выкатил очередное обновление Windows 10 – August 2019 Security Updates.