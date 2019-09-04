Windows 10 реализует переустановку системы из облака

В Windows 10 появится возможность переустановки системы из облачного хранилища. Локальная копия на диске или флешке будет не нужна. 

Как сообщается в блоге Microsoft, возможность будет введена по просьбам тех пользователей, которые предпочли бы использовать для переустановки Windows высокоскоростное подключение к интернету.

Чтобы запустить переустановку из облака, нужно перейти в «Параметры» – «Обновление и безопасность» – «Восстановление».

В результате переустановки из облака все пользовательские приложения и настройки будут удалены. Однако у пользователя будет возможность сохранить личные файлы.

При установке Windows из облака будет загружено не менее 2,86 Гб установочных файлов, поэтому для успешного завершения процесса нужно будет постоянное подключение к интернету.

Пока новая функция доступна только в версии Insider Preview.

Напомним, 13 августа Microsoft выкатил очередное обновление Windows 10 – August 2019 Security Updates.

Как известно, Microsoft обновляет функциональность операционной системы дважды в год. На сегодняшний день вышло уже 7 таких апдейтов: November Update, Anniversary Update, Creators Update, Fall Creators Update, April 2018 Update, October 2018 Update и May 2019 Update. 

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