Windows 10 реализует переустановку системы из облака
В Windows 10 появится возможность переустановки системы из облачного хранилища. Локальная копия на диске или флешке будет не нужна.
Как
Чтобы запустить переустановку из облака, нужно перейти в «Параметры» – «Обновление и безопасность» – «Восстановление».
В результате переустановки из облака все пользовательские приложения и настройки будут удалены. Однако у пользователя будет возможность сохранить личные файлы.
При установке Windows из облака будет загружено не менее 2,86 Гб установочных файлов, поэтому для успешного завершения процесса нужно будет постоянное подключение к интернету.
Пока новая функция доступна только в версии Insider Preview.
Напомним, 13 августа Microsoft
Как известно, Microsoft обновляет функциональность операционной системы дважды в год. На сегодняшний день вышло уже 7 таких апдейтов: November Update, Anniversary Update, Creators Update, Fall Creators Update, April 2018 Update, October 2018 Update и May 2019 Update.