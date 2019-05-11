Google наделила хромбуки поддержкой Linux

На прошедшей на днях конференции разработчиков Google I/O компания Google объявила о том, что в выпущенных в этом году хромбуках можно будет использовать операционную систему Linux. Такая возможность, конечно, была и раньше, но теперь процедура стала гораздо проще и доступна «из коробки».

В прошлом году Google начала предоставлять возможность запуска Linux на некоторых ноутбуках с Chrome OS, и с тех пор всё больше хромбуков начали официально поддерживать Linux. Однако теперь такая поддержка появится на всех новых компьютерах с операционной системой от Google , причём вне зависимости от того, построены они на платформе Intel , AMD или даже на каком-либо процессоре ARM.

Ранее для запуска Linux на хромбуке требовалось использовать программное обеспечение Crouton с открытым исходным кодом. Оно позволяет запускать Debian, Ubuntu и Kali Linux, но процесс установки требовал некоторых технических знаний и не был доступен для всех пользователей Chrome OS.

Теперь же запуск Linux на устройстве Chrome OS стал значительно проще. Нужно просто запустить виртуальную машину Termina, которая и начнёт работу с контейнером Debian 9.0 Stretch. Всё, теперь вы используете Debian в Chrome OS. Системы Ubuntu и Fedora также можно запускать на Chrome OS, но для их настройки и запуска по-прежнему требуется приложить немного больше усилий.

В отличие от установки Windows на компьютере с Apple macOS через Boot Camp, для использования Linux нет необходимости в мультизагрузке и выборе операционной системы при включении компьютера. Вместо этого можно использовать обе операционные системы одновременно. Это, например, позволяет просматривать файлы в файловом менеджере Chrome OS и открывать их с помощью приложений Linux, таких как LibreOffice, без необходимости перезагрузки системы и выбора Linux. Более того, в последней версии Chrome OS есть возможность использовать файловый менеджер для перемещения файлов между Chrome OS, Google Drive, Linux и Android.

В то время как обычному пользователю подобные «танцы с бубном» вряд ли понадобятся, разработчики ПО могут извлечь из этого большую пользу. Возможность запуска Linux позволяет разрабатывать ПО сразу для трёх операционных систем (Chrome OS, Linux и Android) на одной платформе. К тому же в Chrome OS 77 была добавлена ??поддержка безопасного USB-подключения для Android-смартфонов, и теперь разработчики могут писать, отлаживать и выпускать пакеты приложений Android (APK) для Android с помощью любого хромбука.

Отметим, что когда Chrome OS только появилась, многие критиковали её за то, что, по сути, она представляла собой лишь веб-браузер с небольшими дополнительными возможностями. Тем не менее, Google продолжила добавлять функциональность в свою настольную ОС, и теперь, с поддержкой Linux и Android, разработчики могут фактически отказаться от компьютеров Mac или Windows. Постепенно Chrome OS стала полноценной операционной системой.



