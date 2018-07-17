Google готовит редизайн браузера Chrome

Google активно работает над новым дизайном браузера Chrome, чей «облик» не менялся уже много лет. На прошлой неделе в ночной сборке в канале Canary стали появляться новые изменения, сообщает Ars Technica.

Как отмечает издание, Google запускает в своих сервисах новую версию Material Design под названием Google Material Theme. После внедрения в Android P и Gmail.com Google начинает применять эту концепцию и в других своих продуктах.

В Chrome редизайн затрагивает в основном адресную строку и вкладки. Однако всё ещё может поменяться к выходу стабильной версии.

Первое, что бросается в глаза в обновлённом браузере – это панель вкладок. Теперь вкладки имеют прямоугольную форму с закругленными углами вместо трапецеидальной формы текущего дизайна.

При этом визуальное разделение вкладок также претерпело значительные изменения. Так, когда открыта одна вкладка, то её форма вообще не различима. Текущая вкладка всегда белая. На панели также появилась кнопка «+» для открытия новой вкладки, которая более понятна пользователям, чем текущий вариант.

Когда открыто несколько вкладок, то фон панели меняется на светло серый, а неактивные вкладки отделены друг от друга вертикальной чертой, а не чётко различимой формой.

Оформление адресной строки также было изменено. Теперь этот блок имеет закруглённую форму – как на Android, а поисковые подсказки отображаются в одном блоке с поисковой строкой.

Слева от адресной строки отображается текущий аккаунт Google, при этом вместо имени показывается фото пользователя.

В целом, в новом дизайне много белого цвета, а основные элементы имеют закругленную форму.

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Впервые о том, что Google работает над новым дизайном Chrome, стало известно в апреле.


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