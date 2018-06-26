Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome

"Интернет должен быть безопасным по умолчанию".

Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome
Фото: Depositphotos/guynamedjames

С сентября текущего года компания Google перестанет отображать индикаторы HTTPS-соединения (зеленый текст с надписью "защищено" или "secure") в пользовательском интерфейсе браузера Chrome.

Об этом сообщает SecurityLab.

Отмечается, что с выходом версии Chrome-70 в октябре, браузер станет отмечать использующие незащищенный протокол HTTP cайты, как "небезопасные".

По словам представителей Google, отображаемая индикатором информация не нужна, поскольку "для пользователей интернет должен быть безопасным по умолчанию".

Ряд изменений также коснется политики конфиденциальности Google. Согласно новым правилам, Google получит право собирать определенные сведения об устройстве пользователя.

"Мы собираем сведения об устройствах (такие как модель, версия операционной системы, уникальные идентификаторы устройства, а также данные о мобильной сети и номер телефона)", - отмечается в сообщении.

Согласно новым правилам, за компанией закрепляется право сохранять весь созданный с помощью ее продуктов контент.

"Мы также собираем контент, который Вы создаете, загружаете или получаете от других пользователей при использовании наших продуктов. К нему относятся письма, фотографии и видео, которые Вы сохраняете, документы и таблицы, автором которых Вы являетесь, Ваши комментарии к роликам на YouTube и т. д.", - говорится в соглашении. Как уверяют представители Google, такие меры призваны повысить удобство пользователей.

Напомним, в конце марта Google решил закрыть сокращатель ссылок goo.gl.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Алгоритм NVIDIA превращает обычные видео в замедленныеАлгоритм NVIDIA превращает обычные видео в замедленные
Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в ChromeGoogle перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome
Блок рекламы


Похожие новости
Google запретит установку расширений для Chrome со сторонних сайтовGoogle запретит установку расширений для Chrome со сторонних сайтов
Уязвимость в Chrome и Firefox в течение года позволяла получать данные о Facebook-профиляхУязвимость в Chrome и Firefox в течение года позволяла получать данные о Facebook-профилях
Обновление Google Chrome позволит авторизоваться на сайтах без паролей
Google и Microsoft нашли новую процессорную уязвимость. Патч может снизить производительность
Платформа Google IoT Android Things открыта для всех разработчиковПлатформа Google IoT Android Things открыта для всех разработчиков
В Chrome OS появилась поддержка Steam и Linux-приложенийВ Chrome OS появилась поддержка Steam и Linux-приложений
Chrome научился блокировать посторонние звуки на сайтахChrome научился блокировать посторонние звуки на сайтах
Средства защиты от взлома Google теперь поддерживают приложения для iOSСредства защиты от взлома Google теперь поддерживают приложения для iOS
Разработчики Google выпустили бесплатное приложение для изучения JavaScriptРазработчики Google выпустили бесплатное приложение для изучения JavaScript
Фейковые адблокеры в Chrome Web Store собрали более 20 млн установокФейковые адблокеры в Chrome Web Store собрали более 20 млн установок
Последние новости
Подгружаем последние новости