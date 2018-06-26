Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome
"Интернет должен быть безопасным по умолчанию".
С сентября текущего года компания Google перестанет отображать индикаторы HTTPS-соединения (зеленый текст с надписью "защищено" или "secure") в пользовательском интерфейсе браузера Chrome.
Об этом сообщает SecurityLab.
Отмечается, что с выходом версии Chrome-70 в октябре, браузер станет отмечать использующие незащищенный протокол HTTP cайты, как "небезопасные".
По словам представителей Google, отображаемая индикатором информация не нужна, поскольку "для пользователей интернет должен быть безопасным по умолчанию".
Ряд изменений также коснется политики конфиденциальности Google. Согласно новым правилам, Google получит право собирать определенные сведения об устройстве пользователя.
"Мы собираем сведения об устройствах (такие как модель, версия операционной системы, уникальные идентификаторы устройства, а также данные о мобильной сети и номер телефона)", - отмечается в сообщении.
Согласно новым правилам, за компанией закрепляется право сохранять весь созданный с помощью ее продуктов контент.
"Мы также собираем контент, который Вы создаете, загружаете или получаете от других пользователей при использовании наших продуктов. К нему относятся письма, фотографии и видео, которые Вы сохраняете, документы и таблицы, автором которых Вы являетесь, Ваши комментарии к роликам на YouTube и т. д.", - говорится в соглашении. Как уверяют представители Google, такие меры призваны повысить удобство пользователей.
Напомним, в конце марта Google решил закрыть сокращатель ссылок goo.gl.
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20.06.2018 15:31