Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome

"Интернет должен быть безопасным по умолчанию".

С сентября текущего года компания Google перестанет отображать индикаторы HTTPS-соединения (зеленый текст с надписью "защищено" или "secure") в пользовательском интерфейсе браузера Chrome .

Об этом сообщает SecurityLab.

Отмечается, что с выходом версии Chrome-70 в октябре, браузер станет отмечать использующие незащищенный протокол HTTP cайты, как "небезопасные".

По словам представителей Google , отображаемая индикатором информация не нужна, поскольку "для пользователей интернет должен быть безопасным по умолчанию".

Ряд изменений также коснется политики конфиденциальности Google . Согласно новым правилам, Google получит право собирать определенные сведения об устройстве пользователя.

"Мы собираем сведения об устройствах (такие как модель, версия операционной системы, уникальные идентификаторы устройства, а также данные о мобильной сети и номер телефона)", - отмечается в сообщении.

Согласно новым правилам, за компанией закрепляется право сохранять весь созданный с помощью ее продуктов контент.

"Мы также собираем контент, который Вы создаете, загружаете или получаете от других пользователей при использовании наших продуктов. К нему относятся письма, фотографии и видео, которые Вы сохраняете, документы и таблицы, автором которых Вы являетесь, Ваши комментарии к роликам на YouTube и т. д.", - говорится в соглашении. Как уверяют представители Google , такие меры призваны повысить удобство пользователей.