Windows Defender будет удалять оптимизаторы системы

Штатное ПО Windows Defender, встроенное в Windows 10, совсем скоро получит обновление, после установки которого программу обязательно нужно будет отключить, если вы еще не сделали этого. Апдейт выйдет в марте этого года и принесет вместе с собой функцию удаления оптимизаторов системы.



Другими словами, если на вашем ПК стоят всякие оптимизаторы реестра, дефрагментаторы и программы для удаления мусора, обновленный Windows Defender удалит их и не даст поставить их заново. По мнению Microsoft , такие программы могут навредить пользователям, но многолетний опыт их использования подсказывает, что опасными они могут быть для тех, кто вырос с руками, прикрепленными к седалищу.



По всей вероятности, причина внезапного ополчения против CCleaner и ей подобным программам кроется в чем-то еще, иначе Microsoft уже много лет назад выпустил бы соответствующий патч. Как по итогу будет работать Windows Defender, и станет ли Microsoft встраивать в него белый список для наиболее популярных программ-клинеров, узнаем уже в самом начале весны этого года, но не стоит верить софтверному гиганту – лучше заранее изучить инструкцию об отключении Windows Defender в Win10 и найти ему альтернативу, которая не станет устраивать свои порядки на вашем компьютере.