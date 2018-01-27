Разработчики AdBlock Plus раскритиковали блокировщик рекламы от Google
Интернет-гигант Google пообещал очистить интернет от слишком навязчивой рекламы и даже встроить в свой браузер Chrome штатный блокировщик особо наглого спама. Сказано – сделано, и соответствующий функционал уже тестируется, вот только его возможности оказались далеки от идеала.
Разработчики стороннего блокировщика AdBlock Plus уже протестировали новый Chrome и подметили, что он блокирует не более 16% рекламы, так что баннеры никуда не денутся, и с сайтов будет вырезаться лишь откровенный спам – всплывающие окна, к примеру. Для сравнения, сам AdBlock Plus режет 93 процента рекламы самого разного вида, так что очередная фишка Chrome – это не более чем попытка оправдать неуемный аппетит браузера по части потребления оперативной памяти.
В Google просто решили пойти по легкому пути, и штатный блокировщик Chrome работает по очень мягким правилам блокировки, созданными организацией Coalition of Better Ads. AdBlock Plus основывается на намного более жестких правилах от Acceptable Ads Committee, что и позволяет ему работать в несколько раз более эффективно. По мнению экспертов, после релиза Chrome со встроенным блокировщиком Google может начать борьбу с расширениями, подобными AdBlock Plus, так что лучше скачать их заранее.
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26.01.2018 10:59