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2022-01-09
В Нежине на мебельной фабрике взорвался котел
Сейчас идет ликвидация пожара.
В городе Нежин Черниговской области на мебельной фабрике взорвался обогревательный котел.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас идет ликвидация пожара.
"9 января в 14:30 в г. Нежин на территории ЧАО "Нежинская мебельная фабрика" предварительно в результате взрыва отопительного котла в котельной возник пожар", - говорится в сообщении.
Огонь распространился на кровлю цеха по производству пеллет.
Фото: dsns.gov.ua
Предварительно жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 20 спасателей и пять единиц техники ГСЧС.
Фото: dsns.gov.ua
Напомним, в Харьковской области от взрыва газового баллона в частном доме пострадали две женщины.