В Нежине на мебельной фабрике взорвался котел

В городе Нежин Черниговской области на мебельной фабрике взорвался обогревательный котел.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас идет ликвидация пожара.

"9 января в 14:30 в г. Нежин на территории ЧАО "Нежинская мебельная фабрика" предварительно в результате взрыва отопительного котла в котельной возник пожар", - говорится в сообщении.

Огонь распространился на кровлю цеха по производству пеллет.

Фото: dsns.gov.ua

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 20 спасателей и пять единиц техники ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в Харьковской области от взрыва газового баллона в частном доме пострадали две женщины.