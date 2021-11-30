В сельской школе на Волыни взорвалась котельная
Люди не пострадали, но здание котельной полностью уничтожено.
В сельской школе Волыни в понедельник, 29 ноября, взорвалась котельная.
Об этом сообщается на сайтах ГСЧС и местной полиции.
Событие произошло в селе Проход (Ковельский район), где расположен учебно-воспитательный комплекс, то есть школа с детским садом.
Взрыв произошел около 11 часов, когда в школе проводили уроки, но никто из детей, учителей и персонала не пострадал. Были эвакуированы 64 ученика и 18 работников учебного заведения.
Котельная школы - одноэтажное здание, расположенное в 30-40 метрах от учебного заведения, - полностью разрушена.
Напомним, что вечером 28 ноября произошел взрыв на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Пострадали, по меньшей мере, пять человек, их госпитализировали. Станция принадлежит ДТЭК Рината Ахметова.