В сельской школе на Волыни взорвалась котельная

Люди не пострадали, но здание котельной полностью уничтожено.

Фото: vl.npu.gov.ua

В сельской школе Волыни в понедельник, 29 ноября, взорвалась котельная.

Об этом сообщается на сайтах ГСЧС и местной полиции.

Событие произошло в селе Проход (Ковельский район), где расположен учебно-воспитательный комплекс, то есть школа с детским садом.

Фото: vl.npu.gov.ua

Взрыв произошел около 11 часов, когда в школе проводили уроки, но никто из детей, учителей и персонала не пострадал. Были эвакуированы 64 ученика и 18 работников учебного заведения.

Котельная школы - одноэтажное здание, расположенное в 30-40 метрах от учебного заведения, - полностью разрушена.

Напомним, что вечером 28 ноября произошел взрыв на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Пострадали, по меньшей мере, пять человек, их госпитализировали. Станция принадлежит ДТЭК Рината Ахметова.

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