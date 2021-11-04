В Дании произошла вспышка птичьего гриппа

Вспышка болезни началась 30 октября и была подтверждена 1 ноября.

В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5 на большой ферме по выращиванию индюков. Об этом сообщает Reuters.

Вспышка произошла на ферме в Слагельсе, в центральной части страны, где проживает 27 600 животных.

Вспышка болезни началась 30 октября и была подтверждена 1 ноября, сообщила Всемирная организация здравоохранения животных со ссылкой на отчет властей Дании.

Напомним, в июне Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила один случай заражения штаммом птичьего гриппа H10N3 среди людей. Инфицированный проживает в провинции Цзянсу на востоке страны.