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2021-11-04
В Дании произошла вспышка птичьего гриппа
Вспышка болезни началась 30 октября и была подтверждена 1 ноября.
Фото: baigenews.kz
В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5 на большой ферме по выращиванию индюков. Об этом сообщает Reuters.
Вспышка произошла на ферме в Слагельсе, в центральной части страны, где проживает 27 600 животных.
Вспышка болезни началась 30 октября и была подтверждена 1 ноября, сообщила Всемирная организация здравоохранения животных со ссылкой на отчет властей Дании.
Напомним, в июне Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила один случай заражения штаммом птичьего гриппа H10N3 среди людей. Инфицированный проживает в провинции Цзянсу на востоке страны.