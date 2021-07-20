На химзаводе в Ровно произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты

Оценкой угроз занимается экологическая инспекция.

На химзаводе в Ровно произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты
Фото: Скріншот відео

На заводе "РивнеАзот" произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"Друзья! На ЗАО «Ривнеазот» произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты. Пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия", - написал он в фейсбуке.

По его словам, оценкой угроз занимается экологическая инспекция.

Очевидцы и местные СМИ сообщают, что над предприятием появилась рыжая туча.

Руководитель по коммуникациям "Group DF" Олег Арестархов, в которую входит "Ривнеазот", сообщил "Суспильному", что из-за разгерметизации трубопровода произошел выброс нитрозных газов.

"Была действительно нештатная ситуация, но в течение 40 минут она была ликвидирована. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - заверил Арестархов.

В Министерстве внутренних дел заявили, что в 17:26 утечка азотной кислоты прекращена. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации аварии от ГСЧС привлечено 12 человек и три единицы техники.

На ПАТ “РівнеАзот” сталася розгерметизація ємкості з азотною кислотою

О 17:26 витік азотної кислоти припинено. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 од. техніки. pic.twitter.com/5olsgClsEN

— МВС України (@MVS_UA) July 20, 2021

Напомним, в июле прошлого года директор водоканала Ровно заявлял, что в городе может произойти экокатастрофа из-за проблем с производством минудобрений на "Ривнеазот".

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