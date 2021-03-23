В массовой гибели птиц в "Аскании-Новой" не нашлось виновных

Птицы стали случайными жертвами легальной борьбы с грызунами.

В массовой гибели птиц в "Аскании-Новой" не нашлось виновных
Фото: facebook.com/dpsskherson

Причиной массовой гибели птиц в "Аскании-Новой" были легальные средства против грызунов с действующим веществом бродифакум.

Об этом сообщается на сайте Всеукраинского аграрного совета.

Член правления ВАС Владимир Хвостов пояснил, что херсонские аграрии второй год подряд страдают от нашествия мышей, которые уничтожают посевы озимых культур. Для борьбы с ними используются зарегистрированные в Украине родентициды.

"Прeпараты борьбы с мышами применяются из года в год, но на этот раз нeпобедимая армия грызунов и интeнсивность борьбы с ними сыграли роковую роль [для перелетных птиц]", - сказал он.

Первый заместитель главы Госпродпотребслужбы Владислав Седик признал, что использование этих препаратов находилось в рамках закона.

"С точки зрения законодательства ничего не нарушено. Согласно закону о пестицидах и агрохимикатах, в Украине можно использовать все зарегистрированные препараты. А эти препараты зарегистрированы. К сожалению, так совпало, что в связи с погодными условиями увеличилась численность мышевидных грызунов, с которыми аграрии стали бороться. Отравленных мышей и зерно в свою очередь съели птицы. Поэтому если сейчас на короткий период мы ограничим использование этого препарата, птицы пролетят, а сельхозпроизводители смогут потом снова применять препарат", - сказал он.

Исходя из этого, Херсонская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на три недели запретила использовать средства против грызунов с действующим веществом бродифакум.

Напомним, что по факту гибели птиц в январе было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса (загрязнение или порча земель).

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