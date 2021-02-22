Daft Punk объявили о прекращении существования коллектива

Дуэт проработал 28 лет.

Фото: weraveyou.com

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk, песни которого неоднократно признавали самыми популярными в танцевальном жанре, распался после 28 лет карьеры.

Об этом сообщает сайт Pitchfork.

На завершение карьеры намекнули сами музыканты, выпустив 8-минутное видео под названием "Эпилог" с отрывком из их фильма Electroma 2006 года.

Представитель группы Катрин Фрази подтвердила новость о распаде коллектива, но не сообщила о причине.

Daft Punk Ги-Мануэль де Омем-Кристо i Томас Бангальтер основали в Париже в 1993 году. Участники дуэта не появлялись на выступлениях без своих костюмов, изображающих роботов. Хиты One More Time и Harder, Better, Faster, Stronge принесли французским музыкантам всемирную известность.

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