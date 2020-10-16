Disney предупреждает о расизме в мультфильмах про Питера Пена, Дамбо и в "Книге джунглей"

В компании считают, что в программах есть негативные изображения и/или жестокое обращение с людьми или культурами.

Классические анимационные фильмы студии Disney "Питер Пэн", "Книга джунглей" и "Дамбо" получили предупредительные сообщения о том, что они содержат устаревшие или стереотипные изображения людей в соответствии с их цветом кожи.

Об этом сообщает Telegraph.

"Эта программа включает в себя негативные изображения и/или жестокое обращение с людьми или культурами", - говорится в сообщении на экране.

Соответствующая надпись появляется в виде короткой графики на потоковом сервисе Disney +, поскольку некоторые старые фильмы отбираются для просмотра.

"Тогда эти стереотипы были ошибочными и сейчас являются ошибочными. Вместо того, чтобы удалить содержимое, мы хотим признать его вредное воздействие, научиться на нем и вызвать обсуждение, чтобы создать более инклюзивное будущее вместе", - заявили в компании.

Киностудия заявила, что в фильме "Питер Пэн" 1953 г. коренные американцы называются "краснокожими", а танцы в головных уборах Питера и потерянных мальчиков являются "формой насмешки и присвоения культуры и образности коренных народов".

По фильму "Аристокоты" 1970 года указание касается одного из котов, отмечая, что он "поет" на ломаном "английском языке, озвученный белым актером, и играет на пианино палочками".

Другие фильмы 1950-х, 1960-х и 1970-х годов с новым предупреждением включают "Леди и бродяга" и швейцарскую семью Робинзонов.

Напомним, в июне стриминговий сервис HBO Max убрал фильм "Унесенные ветром" из-за расизма. В заявлении HBO Max говорится, что фильм 1939 года является "продуктом своего времени" и изобразил "этнические и расовые предрассудки", которые "были неправильными тогда и неправильны сегодня". Сервис позже собирается вернуть "Унесенные ветром" в свою коллекцию с "обсуждением его исторического контекста ".