Мариинский дворец с 4 сентября открывают для экскурсий
Экскурсия продлится 45 минут и будет стоить 150 грн, для льготных категорий граждан - 75 грн.
Церемониальная резиденция президента в Мариинском дворце в центре Киева откроется для экскурсий с 4 сентября.
Об этом
сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. Экскурсия продлится 45 минут и будет стоить 150 грн, для льготных категорий граждан - 75 грн, а бесплатными экскурсии будут для детей до семи лет.
Кроме того, каждый четверг посетить дворец смогут организованные группы школьников - для них будет предусмотрена особая программа экскурсии.
Во время экскурсии можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, а также посетить церемониальный зал и зал для переговоров.
Напомним, в августе 2016 года Верховная Рада решила организовать экскурсии в здании парламента по случаю Дня Государственного флага и Дня Независимости.
В феврале 2017 года Google также разработал виртуальный тур по зданию парламента.