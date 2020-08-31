Мариинский дворец с 4 сентября открывают для экскурсий

Экскурсия продлится 45 минут и будет стоить 150 грн, для льготных категорий граждан - 75 грн.

Мариинский дворец с 4 сентября открывают для экскурсий
Маріїнський палац
Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Церемониальная резиденция президента в Мариинском дворце в центре Киева откроется для экскурсий с 4 сентября.

Об этом

сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. Экскурсия продлится 45 минут и будет стоить 150 грн, для льготных категорий граждан - 75 грн, а бесплатными экскурсии будут для детей до семи лет.

Кроме того, каждый четверг посетить дворец смогут организованные группы школьников - для них будет предусмотрена особая программа экскурсии.

Во время экскурсии можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, а также посетить церемониальный зал и зал для переговоров.

Напомним, в августе 2016 года Верховная Рада решила организовать экскурсии в здании парламента по случаю Дня Государственного флага и Дня Независимости.

В феврале 2017 года Google также разработал виртуальный тур по зданию парламента.

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