Сегодня, 24 августа, в столичную полицию поступили сообщения о минировании десятков объектов

В столичную полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта “Киев”, админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро “Крещатик” и площади “Майдан Независимости”. Проверка сообщений продолжается.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице ГУ Нацпополиции Киева .

“Во время отработки сообщения о заминировании аэропорта " Киев " полицейские эвакуировали из терминалов более 150 пассажиров. В результате проведения поисковых мероприятий с привлечением работников кинологической, взрывотехнической службы столичной полиции, а также сотрудников отдела полиции в аэропорту " Киев " взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Работа аэропорта восстановлена”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки админздания на Европейской площади, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Незалежности" опасных предметов или веществ также не обнаружено.

По адресам работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Продолжается проверка сообщений.

В пресс-службе сообщили, что события должным образом зарегистрированы. На месте работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что с 10 по 16 августа подразделениями гарнизона для совместной отработки с МВД , СБУ информации о минировании объектов города осуществлено 22 выезда на анонимные сообщения о минировании и обнаружении подозрительных предметов. Всего в 2020 году осуществлено 203 выезда (за аналогичный период 2019 года 489 выездов) по заявкам о минировании объектов в Киеве .

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева