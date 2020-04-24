В Барышевке продезинфицировали прокуратуру и полицию

В Барышевке продезинфицировали прокуратуру и полицию

В пгт Барышевка Киевской области дезинфицируют местную прокуратуру и полицию. Правоохранители опасаются за свое здоровье из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией, COVID-19. Всем работникам, контактировавшим с инфицированным, провели анализ. Лабораторно подтвержденных случаев заражения среди них пока не выявлено.

Об этом KV стало известно из сообщения Барышевской теробщины на странице в Facebook.

“Поскольку в Барышевке и районе довольно резонансно разлетелась новость о возможных случаях заражения коронавирусом работников прокуратуры и полиции, доводим до сведения жителей – у всех работников, контактировавших с больным, оперативно были приняты биоматериал для анализа и результат оказался отрицательным”, – сказано в сообщении. 

Также в теробщине отметили, что в целях профилактики коронавируса в помещении прокуратуры и полиции провели дезинфекцию кабинетов и служебного транспорта. 

“Специалисты работали в специальных костюмах и респираторах с опрыскивателями, в которых были дезинфицирующие средства”, – резюмировали там. 

Напомним, по состоянию на 23 апреля в Барышевской ОТО находятся на самоизоляции 15 человек, из них: прибыли из других стран – 3 человека; лабораторно подтверждены случаи COVID-19 – 2 человека (села Недра и Дерновка) контакт с больными – 10 человек.

Как ранее писала KV, по состоянию на 10:00 23 апреля коронавирус был обнаружен у 78 жителей общежития  в Вишневом Киевской области. Из них 16 человек – дети до 17 лет.

Фото: m.netinfo.bg


Виктория Билоус, КиевВласть

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