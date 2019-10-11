Администратора сгоревшего "Токио Стар" отпустили под домашний арест

Суд продлил досудебное расследование по делу о пожаре в гостинице до 17 января 2020 года.

Администратора сгоревшего "Токио Стар" отпустили под домашний арест
Фото: Думская

Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения фигурантке дела о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар".

Администратора сгоревшей гостиницы Ирину Паровик, мать двух маленьких девочек, которая ранее находилась под стражей, отправили под ночной домашний арест - с 10 часов вечера до 6 утра.

Об этом сообщает Думская.

Кроме того, Ирине Паровик запретили общаться с другими подозреваемыми, их адвокатами и другими сотрудниками сгоревшего отеля.

Также суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении сроков расследования до 17 января 2020 года.

Отмечается, судебное заседание по делу о пожаре в "Токио Стар" длилось больше 12 часов из-за многочисленных ходатайств, поданных адвокатами владельца отеля Вадима Черного.

Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. Погибли девять человек, еще десять человек пострадали. Основная версия пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

Кроме Вадима Черного, по делу о пожаре задержаны еще три человека.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Начальника сектора по борьбе с наркопреступностью задержали на сбыте наркотиковНачальника сектора по борьбе с наркопреступностью задержали на сбыте наркотиков
В больницах и школах Львова начали включать отоплениеВ больницах и школах Львова начали включать отопление
Украина экстрадировала из РоSSии кикбоксера, подозреваемого в убийствеУкраина экстрадировала из РоSSии кикбоксера, подозреваемого в убийстве
ФБР признало Сэмюэля Литтла самым массовым серийным убийцей в истории СШАФБР признало Сэмюэля Литтла самым массовым серийным убийцей в истории США
ГБР сообщило о подозрении в пытках двум патрульным ОдессыГБР сообщило о подозрении в пытках двум патрульным Одессы
Блок рекламы


Похожие новости
Полицейского, который сбил людей на остановке в Броварах, арестовали на два месяцаПолицейского, который сбил людей на остановке в Броварах, арестовали на два месяца
Главному инженеру сгоревшего одесского отеля сообщили о подозренииГлавному инженеру сгоревшего одесского отеля сообщили о подозрении
Администратора сгоревшего "Токио Стар" суд отправил в СИЗО без права залогаАдминистратора сгоревшего "Токио Стар" суд отправил в СИЗО без права залога
Одесская прокуратура сообщила о подозрении администратору сгоревшего отеля "Токио Стар"Одесская прокуратура сообщила о подозрении администратору сгоревшего отеля "Токио Стар"
Тещу Притулы и Хомутынника посадили под домашний арест из-за ДТП с 9-летним ребенкомТещу Притулы и Хомутынника посадили под домашний арест из-за ДТП с 9-летним ребенком
Суд арестовал главу охранной фирмы за стрельбу на Голосеевской площади
Апелляционный суд оставил под арестом полицейского, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла ТлявоваАпелляционный суд оставил под арестом полицейского, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова
Киевский суд арестовал 15-летнюю девушку, причастную к группе "клофелинщиков"Киевский суд арестовал 15-летнюю девушку, причастную к группе "клофелинщиков"
Подозреваемому в нападении на харьковского телеоператора продлили домашний арестПодозреваемому в нападении на харьковского телеоператора продлили домашний арест
Суд арестовал 7 человек по подозрению в избиении полицейского в КиевеСуд арестовал 7 человек по подозрению в избиении полицейского в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости