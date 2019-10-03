В Кропивницком обстреляли дом прокурора
Нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье.
В Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры.
Событие произошло 1 октября, информирует пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.
"Злоумышленники совершили ряд выстрелов в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры, в то время, как в домовладении находилась жена и двое маленьких детей. При этом нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье", - говорится в сообщении.
Следствием установлена вероятная причастность нападавших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал пострадавший прокурор.
Предварительная правовая квалификация преступления ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в августе в Кропивницком неизвестные застрелили адвоката возле СИЗО. Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила, что убийство адвоката Александра Иванова связано с профессиональной деятельностью.
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Общество
03.10.2019 11:55