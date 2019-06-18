В Николаеве "заминировали" все больницы

Неизвестный заявил, что взрывные устройства в больницах сработают в 13:00.

Сегодня, 18 июня, в николаевскую полицию пришло сообщение о том, что заминированы все больницы города. С аналогичным сообщением обратился в полицию директор одного из университетов. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Николаевской области.

Фото: novosti-n.org

Неизвестный анонимно сообщил о минировании больниц с помощью электронной почты. Он уточнил, что взрывные устройства в больницах сработают в 13:00.

Фото: novosti-n.org

На места направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб для осуществления тщательного обследования объектов. При этом, произвести быструю эвакуацию пациентов во всех больницах не представляется возможным.

Фото: novosti-n.org

На данный момент проводится поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.

Фото: novosti-n.org

Региональный сайт Николаева «Новости Н» отмечает, что «Эпидемия минирований» продолжается в Николаеве вот уже несколько дней. Вчера в городе были «заминированы» все церкви, зоопарк, а также Ингульский райотдел полиции.

Напомним, за сутки 10 июня в Украине 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины. Правоохранители эвакуировали более 32 тыс. граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, шести гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, пяти станций Киевского метрополитена.

Большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РоSSии.