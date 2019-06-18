В Николаеве "заминировали" все больницы
Неизвестный заявил, что взрывные устройства в больницах сработают в 13:00.
Сегодня, 18 июня, в николаевскую полицию пришло сообщение о том, что заминированы все больницы города. С аналогичным сообщением обратился в полицию директор одного из университетов. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Николаевской области.
Неизвестный анонимно сообщил о минировании больниц с помощью электронной почты. Он уточнил, что взрывные устройства в больницах сработают в 13:00.
На места направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб для осуществления тщательного обследования объектов. При этом, произвести быструю эвакуацию пациентов во всех больницах не представляется возможным.
На данный момент проводится поиск взрывоопасных или подозрительных предметов.
Региональный сайт Николаева «Новости Н» отмечает, что «Эпидемия минирований» продолжается в Николаеве вот уже несколько дней. Вчера в городе были «заминированы» все церкви, зоопарк, а также Ингульский райотдел полиции.
Напомним, за сутки 10 июня в Украине 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в разных городах Украины. Правоохранители эвакуировали более 32 тыс. граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, шести гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, пяти станций Киевского метрополитена.
Большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, зарегистрированным в РоSSии.
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18.06.2019 08:43