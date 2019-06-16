В одесском клубе подрались посетители и официанты

Причиной драки стал неоплаченный шашлик.

В Аркадии произошла массовая драка между отдыхающими и персоналом клуба Ibiza.

Видео драки выложило местное издание "УСИ".

По неподтвержденной информации, причиной драки стал счет, выставленный заведением. Посетители не оплатили шашлык стоимостью около 200 грн.

"Была компания, примерно человек десять, среди них женщина, которая дралась больше всех. Она избила сильно официанта из Ибицы. Потом выбежали все официанты из Ибицы и бич-бои, человек тридцать", - цитирует "УСИ" очевидицу происшествия.




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