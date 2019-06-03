Из одесской колонии вывезли 58 заключенных

Осужденных перевели в учреждения аналогичного уровня безопасности.

Из Южной исправительной колонии №51 этапировали в другие учреждения исполнения наказаний 58 осужденных. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

"2 июня 58 осужденных этапированы в другие учреждения аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания", - сказано в сообщении.

Осужденных перевели с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных.

Во время перевода жалоб и заявлений о неправомерных действиях не поступало.

Напомним, на прошлой неделе в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли беспорядки, сопровождавшиеся пожаром. Пострадали 13 работников исправительного учреждения, трое из них были госпитализированы.

В колонии №51 находятся 445 заключенных, что составляет менее 50% наполнения, и согласно постановлению Кабинета министров позволяет рассматривать вопрос об оптимизации этого учреждения.