На Закарпатье на гранате подорвался контрактник

В Мукачево Закарпатской области в воскресенье, 19 мая, в карете скорой помощи умер 20-летний военнослужащий. Смертельные ранения он получил от взрыва гранаты. Полиция расследует дело как самоубийство, продолжаются экспертизы, передает Укринформ.

"Вчера, 19 мая, в 19:54 на линию 102 поступило сообщение от дежурного врача Мукачевского военного госпиталя, что во время транспортировки в карете "скорой" умер военнослужащий. Это сержант, контрактник в/ч А1556 в возрасте 20 лет. Вероятно, военный подорвал себя гранатой", - рассказала инспектор Мукачевского отдела полиции Наталия Машико.

Сегодня полиция открыла дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"), по делу назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы. Полицейские устанавливают, какое взрывное устройство стало причиной трагедии.

Свидетелей происшествия нет, трагедия произошла во внеслужебное время и за пределами военного городка. Известно, что погибший не был жителем Закарпатской области. По данному делу проводится расследование.

В пресс-службе военной части подтвердили происшествие.

"19 мая один из военнослужащих в/ч А1556, во внеслужебное время, находясь за пределами воинской части и не соблюдая правила безопасности, получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к смерти военнослужащего", - говорится в сообщении Закарпатского Легиона в фейсбуке.

По факту происшествия было назначено служебное расследование.

Накануне от взрыва гранаты в Харькове погибли двое мужчин.