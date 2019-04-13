Вышел тизер к девятому эпизоду "Звездных войн"
"Восхождение Скайуокера" будет завершением саги.
В Чикаго на Star Wars Celebration презентовали первый тизер нового эпизода "Звездных войн".
Как сообщает Hollywood Reporter, девятый фильм саги называется "Восхождение Скайуокера" и станет завершением истории о Люке.
Режиссером фильма выступил Джей Джей Абрамс. Студия Disney заявила, что после выхода этого фильма в декабре 2019-го производство новых фильмов из серии "Зведных войн" будет временно приостановлено.
Сообщается также, что в фильме появится Кэрри Фишер в роли Леи, и что в определенном смысле в сюжет вернется Император Палпатин. Также в роли Ландо Калриссиана вернется Билли Ди Уильямс.
В украинский прокат 9-й эпизод "Звездных войн" выйдет 19 декабря.
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Общество
13.04.2019 13:14