На Закарпатье обнаружили 120 кг героина, подготовленного к перевозке в Европу

По ценам "черного рынка" его стоимость - почти 10 млн евро.

На Закарпатье обнаружили 120 кг героина на 10 млн евро

СБУ совместно с правоохранителями Румынии и Германии провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению и ликвидации мощного международного канала контрабанды героина в Европу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Оперативники СБУ установили, что один из активных участников группировки планирует переместить оптовую партию героина с обустроенных в пограничье "транзитных баз" в Европу. Правоохранители задержали наркокурьера на Закарпатье накануне его выезда в ЕС ", - рассказали в ведомстве.

30 марта во время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более 120 килограмм героина

По ценам "черного рынка" стоимость выявленного "товара" составляет почти 10 млн евро.

Фото: ssu.gov.ua

"Эта спецоперация стала очередным этапом обезвреживания транснационального наркотрафика, организованного связанными с международными террористическими организациями уроженцами одной из стран Юго-Западной Азии", - доложили в СБУ .

Изъятый сегодня героин был второй частью крупной партии, сообщил первый зампредседателя СБУ Павел Демчина в эфире телеканала "112 Украина".

Первую часть партии - 84 кг героина - задержали 4 марта на границе Украины с Румынией.