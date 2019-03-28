Генпрокуратура подготовила обвинительный акт по перестрелке в Княжичах

Обвинительный акт и материалы расследования направлены на утверждение процессуальному руководителю.

Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование перестрелки в Княжичах, в результате которой погибли пятеро сотрудников полиции. Обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования в уголовном производстве направили процессуальному руководителю для решения вопроса об его утверждении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пятерых подозреваемых ознакомили с материалами дела: троим из них грозит по 15 лет заключения, еще двоим - пожизненный срок.

Расследование установило, что руководители ряда подразделений Национальной полиции в Киеве "незаконно и безосновательно организовали, а отдельные из них обеспечили" применение огнестрельного оружия на поражение людей. В результате перестрелки погибли четыре человека, повреждены служебные автомобили и другое имущество полиции. Сумма материального ущерба по делу превышает 3 млн гривен.

Действия пяти подозреваемых квалифицированы по статьям о превышении власти, покушении на умышленное убийство, организация умышленного убийства.

Напомним, в декабре 2017 года суд восстановил в должности экс-главу уголовного розыска полиции Киева , которого устраняли после стрельбы в Княжичах.