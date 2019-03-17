Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась

Зарево в небе над комбинатом - следствие обычного слива шлака, а не пожар.

Информация о пожаре на "Азовстали" не подтвердилась

Распространенная СМИ информация о пожаре на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе не подтвердилась.

В пресс-службе "Метинвеста" заявили, что зарево в небе над "Азовсталью" - следствие обычного слива шлака, а не пожар, как об этом сообщают социальные сети.

По информации Метинвеста, сегодня с 18:00 до 19:00 на металлургическом комбинате "Азовсталь" проводился ежедневный слив попутных продуктов производства - шлака.

"17 марта производился слив на трех участках. Учитывая, что время суток темное, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошел пожар. Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и ЧП на предприятии нет. Просим доверять проверенным источникам информации и не сеять паники", - заявили в пресс-службе Метинвеста.

По данным пресс-службы ГосЧС в Донецкой области, информация о пожаре на МК "Азовсталь" не подтвердилась.

"По состоянию на 20:00 17 марта на территории металлургического комбината "Азовсталь" в г. Мариуполь Донецкой области пожары не происходят. Предприятие работает в штатном режиме", - заверили спасатели.

Ранее издание 0629 со ссылкой на соцсети и местных жителей сообщило, что в Мариуполе в районе меткомбината "Азовсталь" произошел пожар. Над предприятием виден огромный столб огня и дым.

"Со стороны видно, что что-то горит между мартеновским цехом и доменным. Возможно, это горит трансформатор", - рассказывают мариупольцы.

Огонь сопровождается грохотом и периодическими вспышками.


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