Суд в Египте вынес смертный приговор мужчине, убившему украинку

Уголовный суд в Египте приговорил местного государственного служащего к смертной казни за убийство гражданки Украины. Об этом пишет местное издание Egypt Independent.

Убийство произошло в феврале прошлого года. 29-летнюю Марину Адиклану нашли мертвой в съемной квартире в Хургаде. Девушка работала в одном из местных отелей.

Следствие выяснило, что убийца проник в ее квартиру с целью ограбления. Оказавшаяся дома Адиклана оказала сопротивление преступнику, из-за чего он кухонным ножом нанес ей несколько ударов. Позже полиция задержала подозреваемого и обнаружила на его теле царапины и ссадины, а также кровь убитой на его одежде.

Уголовный суд запросил оценку приговора у великого Муфтия Египта, окончательное решение по делу будет объявлено 4 мая.

Напомним, Марина Адиклана была родом из Нежина, в Египет переехала в 2015 году. Работала в гостинице на Красном море, вскоре ее должны были повысить.