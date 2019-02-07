СБУ сообщила ректору Донецкого медуниверситета о подозрении во взяточничестве

Ему вменяют получение двух BMW в виде взятки.

Служба безопасности Украины сообщила ректору Донецкого национального медуниверситета о подозрении во взяточничестве.

Об этом говорится на сайте СБУ .

По версии следствия, в ДонНМУ существует система поборов с иностранных студентов за оформление в вузе. Должностные лица университета якобы систематически требовали взятки от представителей коммерческих структур, которые специализируются на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы, под угрозой создания искусственных препятствий при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет.

Сотрудники СБУ задокументировали в 2018 году факты получения одним из руководителей университета от представителя коммерческой структуры двух элитных автомобилей марки BMW общей стоимостью более 100 тыс. долларов за невмешательство в прием студентов.

Автомобили нашли в ходе обысков в Краматорске и Кропивницком, где расположены филиалы медуниверситета. На них уже наложен арест.

Фото: ssu.gov.ua

Ректору вменяют ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, представителю компании - по ч. 1 ст. 369 (дача взятки) УК

В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных к незаконным действиям.

Должность ректора ДонНМУ занимает Петр Кондратенко.