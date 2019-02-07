СБУ сообщила ректору Донецкого медуниверситета о подозрении во взяточничестве
Ему вменяют получение двух BMW в виде взятки.
Служба безопасности Украины сообщила ректору Донецкого национального медуниверситета о подозрении во взяточничестве.
Об этом говорится на сайте СБУ.
По версии следствия, в ДонНМУ существует система поборов с иностранных студентов за оформление в вузе. Должностные лица университета якобы систематически требовали взятки от представителей коммерческих структур, которые специализируются на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы, под угрозой создания искусственных препятствий при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет.
Сотрудники СБУ задокументировали в 2018 году факты получения одним из руководителей университета от представителя коммерческой структуры двух элитных автомобилей марки BMW общей стоимостью более 100 тыс. долларов за невмешательство в прием студентов.
Автомобили нашли в ходе обысков в Краматорске и Кропивницком, где расположены филиалы медуниверситета. На них уже наложен арест.
Ректору вменяют ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, представителю компании - по ч. 1 ст. 369 (дача взятки) УК
В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных к незаконным действиям.
Должность ректора ДонНМУ занимает Петр Кондратенко.
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Общество
07.02.2019 18:15
07.02.2019 18:15