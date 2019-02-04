В Днепре подожгли кофейню с посетителями

Два человека получили ожоги и попали в больницу.

В Днепре вечером 3 февраля неизвестные лица устроили пожар в кофейню Heisenberg на Соборной площади.

Пресс-служба ГосЧС сообщила, что заведение расположено на первом этаже 3-этажного жилого дома. Огонь повредил деревянное кресло и стул на площади 2 кв. м. Кроме того, пострадали две женщины: хозяйка кафе, 1978 года рождения, и посетительница заведения, 1985 года рождения. Их забрали в ожоговое отделение Днепропетровской городской клинической больницы №2.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Пожар ликвидировали в течение 20 минут после поступления сообщения о возгорании.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами. Местное издание "Информатор" опубликовало видео, на котором видно, что кофейню подожгли.

По информации от командира 3-го батальона патрульной полиции Днепра Дениса Петухова, нападавших было двое. Они открыли входную дверь и кинули горючую смесь.


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