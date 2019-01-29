11 шахтеров эвакуировали из шахты под Торецком

Ночью в шахтном стволе обнаружили задымление.

11 шахтеров эвакуировали из шахты под Торецком
Фото: facebook.com/pavllis

В поселке Северный под Торецком эвакуировали горняков после короткого замыкания на шахте. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Около полуночи поступила информация о пожаре в шахтном стволе на шахте "Северная". На месте инцидента выяснилось, что наблюдается задымление без открытого горения. Как установили спасатели, в электродвигателе подъемника произошло короткое замыкание.

На момент инцидента в шахте находились 11 горняков, из которых 8 были эвакуированы немедленно, и еще троих подняли на поверхность в 03:36. Все горняки прошли шахтный медицинский осмотр и медицинское освидетельствование, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, сегодня ночью в результате взрыва на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском тяжелые ожоги получили пятеро рабочих.


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