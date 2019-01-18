Китайцы скопировали 12 европейских городов

Китайцы скопировали 12 европейских городов

Конечно, китайцы из Huawei могли бы построить обычный кампус вроде тех, которые есть у других знаменитых корпораций в Кремниевой долине, но похоже, что им непременно нужна была какая-нибудь своя «фишка». Иначе чем ещё объяснить тот факт, что на территории в девять квадратных километров они в итоге придумали разместить копии 12 европейских городов? Конечно, не полностью, а лишь отдельных зданий, зато даже с собственной трамвайной линией!

Каждый из дюжины корпусов нового кампуса Huawei на 25 тысяч сотрудников олицетворяет архитектуру одного из старых европейских городов: например, Paris (Франция), Verona (Италия), Granada (Испания), Bruges (Бельгия), Cesky (Чехия) и других. На территории кампуса есть даже озеро, над которым построена точная копия моста Свободы в Будапеште (Венгрия) с трамвайной линией для перевозки работников между зданиями.

Китайцы скопировали 12 европейских городов

Китайцы скопировали 12 европейских городов

Китайцы скопировали 12 европейских городов

Китайцы скопировали 12 европейских городов


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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