В университете Лиона произошла серия взрывов

По предварительным данным, погибших нет.

В кампусе университета Лиона (Франция) сегодня днем произошла серия взрывов. По данным Reuters, пострадал один человек.

По сообщениям местных жителей, взрывы произошли в здании библиотеки. СМИ со ссылкой на полицию и университет сообщили, что в здании проводили герметизацию, во время которой загорелись (а затем и взорвались) газовые баллоны, которые находились на террасе.

С прилегающей территории эвакуировали людей, на месте работают пожарные и полиция.

Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon's campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 17 січня 2019 р.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
Индонезийский крокодил съел кормившего его биологаИндонезийский крокодил съел кормившего его биолога
В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полициюВ Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию
Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФУкраинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузыЖители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
Блок рекламы


Похожие новости
Мошенники выманили у трех киевских пенсионеров почти полмиллиона гривенМошенники выманили у трех киевских пенсионеров почти полмиллиона гривен
В медуниверситете Ивано-Франковска нашли и обезвредили гранатуВ медуниверситете Ивано-Франковска нашли и обезвредили гранату
На шахте в Павлограде произошла вспышка метана, есть раненыеНа шахте в Павлограде произошла вспышка метана, есть раненые
В Киеве возле КПИ произошла драка со стрельбойВ Киеве возле КПИ произошла драка со стрельбой
В центре Киева произошла стрельба
В синагоге Питтсбурга произошла стрельба, не менее 8 погибших
В центре Харькова произошла стрельбаВ центре Харькова произошла стрельба
В Одессе второй раз за день произошла стрельбаВ Одессе второй раз за день произошла стрельба
На Бессарабской площади в Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Коломые на улице произошла перестрелка, ранены два человекаВ Коломые на улице произошла перестрелка, ранены два человека
Последние новости
Подгружаем последние новости