В университете Лиона произошла серия взрывов

В кампусе университета Лиона (Франция) сегодня днем произошла серия взрывов. По данным Reuters, пострадал один человек.

По сообщениям местных жителей, взрывы произошли в здании библиотеки. СМИ со ссылкой на полицию и университет сообщили, что в здании проводили герметизацию, во время которой загорелись (а затем и взорвались) газовые баллоны, которые находились на террасе.

С прилегающей территории эвакуировали людей, на месте работают пожарные и полиция.