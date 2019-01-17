В университете Лиона произошла серия взрывов

В кампусе университета Лиона (Франция) сегодня днем произошла серия взрывов. По данным Reuters, пострадал один человек.
По сообщениям местных жителей, взрывы произошли в здании библиотеки. СМИ со ссылкой на полицию и университет сообщили, что в здании проводили герметизацию, во время которой загорелись (а затем и взорвались) газовые баллоны, которые находились на террасе.
С прилегающей территории эвакуировали людей, на месте работают пожарные и полиция.
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